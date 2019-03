San Felice, in manette uno spacciatore 29enne

Sabato scorso intorno alle ore 17.30 i Carabibieri San Felice e di San Prospero, in un servizio congiunto, hanno bloccato un giovane nordafricano, su cui da tempo si erano concentrate le attenzioni investigative dell'Arma in merito allo spaccio di stupefacenti nella Bassa. Il 29enne marocchino, residente a San Felice, è stato fermato in via Campi e trovato in possesso di diversi grammi di stupefacente: 16 di cocaina e 8 di hashish.

I militari hanno poi perquisito la sua abitazione, scoprendo ben 5.000 euro ritenuti provento dello spaccio, che sono stati sequestrati insieme ad un bilancino e a due telefoni cellulari. Il giovane è stato tratto in arresto e scortao in cella in attesa delle decisioni del giudice.