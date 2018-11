Sassuolo, spacciatore si lancia da un edificio per sfuggire all'arresto

La scorsa notte, intorno alle 2.30, una gazzella dei Carabinieri che stava transitando nella zona artigianale di via Regina Pacis ha assistito ad un'inequivocabile scambio di droga. I militari sono intervenuti per bloccare le due persone coinvolte nella compravendita, ma lo spacciatore ha cercato di darsi alla fuga. L'inseguimento si è concluso in breve tempo in via Monaco, dopo che il malvivente ha giocato una carta disperata, cercando di gettarsi dalla rampa di una delle strutture che ospitano attività produttive e commerciali.

L'uomo ha compiuto un balzo di circa 4 metri: un'altezza eccessiva per uscire a cavarsela indenne. Infatti, il pusher ha riportato nella caduta la frattura del polso e per i Carabinieri è stato facile a quel punto bloccarlo e caricarlo sull'auto si servizio. Il 32enne marocchino, irregolare e con precedenti, è stato perquisito e trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e di 110 euro.

Il nordafricano è stato quindi portato in ospedale dove i sanitari lo hanno visitato e medicato, dimettendolo con una prognosi di 30 giorni. La convalescenza è però iniziata nelle celle della caserma dell'Arma, dove è stato trattenuto in stato di arresto in attesa del processo direttissimo.