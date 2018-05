Sassuolo, arrestato uno spacciatore al parco Le Querce

Ieri pomeriggio intorno alle 17.30 i Carabinieri di Sassuolo sono riusciti a incastrare un giovane spacciatore di droga, proprio nel momento in cui stava portando a termine una delle sue trattative. E' successo nel parco Le Querce di via del Tricolore, dove i militari hanno notato uno scambio sospetto tra due giovanissimi stranieri e hanno deciso di fermarli per verifica.

Il maggiore dei due, un marocchino di 21 anni aveva in effetti appena ceduto una dose di hashish al più giovane, un connazionale di appena un anno più piccolo. Il pusher, irregolare e senza fissa dimora, aveva con sè in totale 13 grammi della stessa sostanza e una mazzetta di banconote pari a mille euro. Per lui sono scattate le manette, mentre il consumatore è stato segnalato alla Prefettura.