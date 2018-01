Terzo pusher fermato in piazza Tien an Men, marocchino in manette

Resta alta l'attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo su piazza Tien An Men, divenuta ormai luogo di spaccio abituale. Anche martedì scorso i militari sono riusciti ad incastrare un pusher che conduceva i propri affari in zona: dopo aver assistito ad una compravendita gli uomini dell'Arma sono intervenuti bloccando sia il venditore che l'acquirente.

Lo spacciatore, ancora una volta un cittadino marocchino di 45 anni irregolare sul territorio, aveva con sè 50 grammi di hashish e per questo è stato tratto in arresto e accompagnato in cella in attesa di processo. Segnalato alla prefettura il consumatore, un giovane connazionale.