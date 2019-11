Hashish e cocaina, grosso sequestro a Sassuolo. Arrestato un clandestino

Prosegue senza sosta il contrasto al traffico di droga sul territorio modenese, che si conferma nel tempo una piazza dove la domanda non manca mai e dove gli spacciatori conducono i loro affari senza sosta nonostante le ripetute battute d'arresto inflitte dalle forze dell'ordine. Nel pomeriggio del 25 novembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, Hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio italiano.

L’operazione ha avuto origine da un normale controllo del territorio. I Carabinieri del Radiomobile hanno fermato nella zona della Circonvallazione nord-est il conducente di una utilitaria che si trovava in compagnia di una sua amica. Avendo notato che lo straniero era particolarmente agitato, hanno deciso di fare un controllo più accurato.

Il veicolo, che ad un prima ispezione risultava pulito, in realtà era stato abilmente modificato, con un vano ricavato all’interno del cruscotto anteriore. In questa intercapedine sono stati trovati alcuni calzini contenenti dosi già pronte allo spaccio, per un peso di oltre mezzo chilo di stupefacente, tra cocaina e hashish. I carabinieri hanno poi individuato due abitazioni di Modena in uso al nordafricano, di cui una utilizzata esclusivamente come deposito, dove sono stati sequestrati altri 1,2 chili di droga, materiale per il confezionamento e diverse migliaia di euro.



Complessivamente l’operazione ha permesso di sequestrare oltre un chilogrammo di cocaina, più di sei etti di hashish e 23.000 euro in contanti. La droga avrebbe fruttato oltre 100.000 euro sul mercato.

Il 37enne, come disposto dal Magistrato di turno Giuseppe Amara, è stato portato presso il carcere di Modena. Il valore dello stupefacente sequestrato si aggira intorno ai 100.000 euro.