Sassuolo, spacciatore di cocaina in arresto in via Regina Pacis

La scorsa notte i Carabinieri di Sassuolo sono riusciti ad individuare e trarre in arresto uno spacciatore. L'uomo è stato notato lungo via Regina Pacis proprio nel momento in cui un automobilista si è avvicinato a lui e ha scambiato denaro con una dose di cocaina, per poi allontanarsi rapidamente. I militari sono quindi intervenuti bloccando sia il pusher che il compratore, poi segnalato alla Prefettura.

Lo spacciatore è stato perquisito e trovato in possesso di altre tre dosi di polvere bianca, oltre che della somma di 55 euro in contanti. Vista la flagranza del reato, per lui sono scattate le manette ed è stato accompagnato in caserma per essere identificato e attendere il processo direttissimo.

Si tratta di un 38enne di nazionalità marocchina, pregiudicato e senza fissa dimora. E' la stessa persona che il 13 luglio scorso era già stata arrestata per omissione di soccorso, dopo aver investito una donna ed essersi allontanato. Il giudice gli aveva imposto il divieto di dimora nella zona di Sassuolo, che evidentemente il nordafricano aveva ignorato per continuare a condurre i suoi affari illegali.