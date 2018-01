Da Sassuolo a Piacenza per spacciare, ex richiedente asilo in manette

Oltre 100 chilometri per vendere marijuana. E' finito in manette un "trasfertista" dello spaccio, un 24enne gambiano ex richiedente asilo di fatto senza fissa dimora che però vive a Sassuolo con altri connazionali e fino a ieri incensurato. I carabinieri di Piacenza lo hanno bloccato ai Giardini Margherita, dopo aver assistito ad alcuni movimenti sospetti nel parco tra lui e alcuni altri stranieri vicino alla collinetta.

Il gambiano quando ha visto i militari ha cercato di allontanarsi ma non ci è riuscito. Addosso aveva un bilancino di precisione, 70 euro in banconote di piccolo taglio e sette dosi di marijuana. E' stato arrestato e processato per direttissima.