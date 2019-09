Shaboo e hashish, spacciatore arrestato dalla Guardia di Finanza

Nella serata di ieri è stato arrestato dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Modena un uomo trovato in possesso di circa 15 grammi di shaboo e altre dosi di hashish. I finanzieri hanno fermato il veicolo a bordo del quale viaggiava l’uomo, originario della Mauritius e con cittadinanza italiana, poiché insospettiti da una brusca manovra effettuata alla vista dei militari.

Oltre alle sostenze stupefacenti l'uomo aveva con sè un bilancino di precisione, materiale da confezionamento, nonché di due lame da taglio di lunghezza rispettivamente pari a 10,5 e 11,5 cm. In tasca aveva 125 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

Considerata la quantità di shaboo e le circostanze - la droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio quasi 3.000 euro - e tenuto conto dei suoi precedenti penali, lo spacciatore è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.

L’operazione portata a segno dal personale specializzato A.T.P.I. (Anti – Terrorismo Pronto Impiego) della Compagnia di Modena si colloca nel contesto dell’intensificazione dei controlli del territorio modenese coordinati con le altre forze di polizia in linea con le direttive della locale Prefettura.