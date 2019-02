Da Modena a Bologna in treno per spacciare, arrestato 20enne

I Carabinieri di Bologna hanno arrestato per spaccio un 20enne, cittadino albanese, incensurato, residente nel modenese. Alle 17.30 di ieri era a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata davanti all'ufficio postale di via Saffi, insieme a un italiano 51enne, così la pattuglia ha proceduto al controllo.

Durante la perquisizione personale, lo straniero è stato trovato con 1900 euro in contanti e 12 grammi di cocaina, pura all'81%, pari a una 40ina di dosi. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. I Carabinieri hanno appurato che lo spacciatore era arrivato in treno per smerciare la cocaina in città.