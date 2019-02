Indagine sullo spaccio nel quartiere, pusher in manette in via Begarelli

Dopo una serie di segnalazioni dai residenti della zona, che avevano notato attività sospette, i Carabinieri hanno portato a termine una operazione antidroga in via Begarelli, parallela di via Ciro Menotti. Ieri sera intorno alle ore 22 i militari sono riusciti ad incastrare uno spacciatore, trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 3 di eroina, suddivisi in dosi e pronti per essere venduti.

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio: si tratta di un volto noto, un marocchino di 37 anni irregolare in Italia e senza fissa dimora, che annovera diversi precedenti. Processato per direttissima stamane, è stato condannato al divieto di dimora a Modena, misura per altro già applicata in passato e non rispettata.