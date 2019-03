Dieci telefoni per tenersi in contatto con i clienti, arrestato spacciatore

Un indicatore abbastanza affidabile dell'attività di uno spacciatore di droga è sicuramente legato ai telefoni cellulari che possiede, strumenti indispensabili per tenere i contatti con i clienti e organizzare le consegne. A giudicare da queto aspetto, dunque, il "lavoro" non mancava certo al giovane straniero finito in manette ieri pomeriggio per mano dei Carabinieri. I militari hanno infatto sequestrato ben dieci telefoni, tra nuovi smartphone e vecchi modelli.

Intorno alle ore 15 è finito in manette per spaccio un 27enne nigeriano, irregolare sul territorio. Lo straniero è stato notato in via Finzi mentre vendeva un grammo di eroina ad una ragazza di 25 anni, segnalata a sua volta alla prefettura. Il pusher non aveva con sè altra droga, bensì denaro contante per 700 euro, materiale per confezionare le dosi e i numerosi dispositivi. Oggi il processo per direttissima.