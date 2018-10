Nasconde la cocaina nelle manopole della bicicletta, spacciatore in manette

Mentre una pattuglia della Volante transitava lungo via Giardini in zona Saliceta San Giuliano, ieri pomeriggio intorno alle 17, ha notato un uomo in bicicletta che ha improvvisamente accelerato la pedalata per allontanarsi il prima possibile sulla ciclabile.. I poliziotti hanno così deciso di fermarlo e di identificarlo, scoprendo che si trattava di un 37enne albanese irregolare sul territorio e pregiudicato.

Gli agenti hanno anche notato che il ciclista aveva ben tre telefoni cellulari che suonavano in modo insistente, un segnale ormai piuttosto inequivocabile di qualche traffico non prettamente legale. Ad incastrare lo straniero è stata la perquisizione accurata della sua bicicletta: togliendo una delle due manopole del manubrio, infatti, è spuntato un piccolo involucro di cellophane che alle analisi è risultato essere pieno di cocaina. Pochi grammi probabilmente destinati ad un cliente in attesa.

Gli uomini della questura sono quindi passati alla perquisizione dell'appartamento presso il quale il 37enne era domiciliato, non lontano dal luogo del controllo. Anche qui sono servite verifiche approfondite per scoprire la presenza di altra droga. In un guanto da forno della cucina è stato trovato un altro piccolo involucro da 7 grammi di coca e un bilancino di precisione, mentre in un'intercapedine del soffitto, avvolto in un calzino, è stato trovato un "sasso" della stessa sostanza ancora da tagliare, per un peso di 67 grammi.

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e denunciato anche per la violazione delle norme sull'immigrazione. L'uomo era già noto per precedenti legati alla clandestinità e al reato di falsità materiale.