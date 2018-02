Spaccio in zona Musicisti, la Narcotici incastra un pusher. Agente ferito

Nell’ambito delle attività di contrasto alla commercializzazione di sostanze stupefacenti nel tardo pomeriggio del 17 febbraio scorso, in via Montegrappa, personale della Squadra Mobile, sezione narcotici, ha tratto in arresto in flagranza di reato I.L., cittadino nigeriano di anni 37, perché trovato in possesso 11,5 grammi di eroina e 2,6 grammi di cocaina.

Lo straniero, clandestino e senza fissa dimora, alla vista degli agenti, ha tentato di opporsi all'arresto dimenandosi e strattonando i poliziotti, dopodiché, approfittando della confusione ha repentinamente lanciato in strada diverse dosi di sostanza stupefacente. Una volta recuperati sono stati sequestrati 30 involucri termosaldati che contenevano eroina, per un peso di 11,5 grammi e otto ulteriori pacchettini di cocaina per un peso di 2,6 grammi.

Il nigeriano, accompagnato in Questura per gli opportuni accertamenti, è risultato essere entrato in Italia nel 2004 come richiedente asilo ma dopo la scadenza del titolo di soggiorno, nel 2016, non aveva più ottenuto il rinnovo.Il PM di turno ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per rito direttissimo.

Uno degli agenti coinvolti nella colluttazione con lo spacciatore è dovuto ricorrere alle cure sanitarie presso il Policlinico dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in sette giorni.