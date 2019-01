Sassuolo, spacciatore clandestino arrestato in via Pia

Una pattuglia dei carabinieri di Sassuolo, anche a seguito di diverse segnalazioni, è riuscita ad intercettare ieri sera uno spacciatore. L'uomo, un 30enne del Marocco. è statao intercettato alle 20.30 in via Pia, nei pressi di una sala giochi: una volta perquisito, i militari gli hanno trovato addosso 15 grammi di hashish e uno di cocaina. già confezionati in dosi.

Le sostanze sono state sequestrate, insieme con la somma di 600 euro in contanti. Il nordafricano, con numerodi precedenti e in Italia senza fissa domora, è risultato anche clandestino, in quanto aveva ignorato un precedente ordine di espulsione. Per questo è stato denunciato in attesa delle pratiche per il rimpatrio, mentre le indagini dei militari hanno documentato l'attività di spaccio e hanno quindi consentito di trarlo in arresto per quel reato.