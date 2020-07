Marijuana nello zaino, richiedente asilo nuovamente in manette in zona Tempio

Intorno alle ore 16.00 di ieri, mentre transitavano in via Poletti, gli agenti della Volante hanno notato un giovane di colore dall’atteggiamento sospetto, fermo in sella ad una bicicletta. Alla vista della Polizia lo straniero ha tentato di eludere un possibile controllo, riprendendo la marcia in direzione di viale Reiter, ma i poliziotti lo hanno seguito e fermato.

Pensando di non essere visto, il ragazzo ha cercato di nascondere sotto una macchina in sosta lo zaino che aveva in spalla, ma la Polizia lo ha immediatamente recuperato. Da accertamenti è risultato che il giovane straniero, un 26enne nigeriano richiedente asilo, era già gravato da precedenti e addirittura giò condannato per spaccio.

All’interno dello zaino sono stati rinvenuti cinque involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 90,35 grammi, oltre alla somma in contanti pari a 240 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nigeriano è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno in attesa del processo con rito direttissimo.