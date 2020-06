Getta la bici addosso ai militari per cercare la fuga, pusher 19enne in manette

Mentre transitava nella zona di viale Storchi per un controllo di routine, ieri sera una pattuglia dei Carabinieri ha notato un giovane che si aggirava in maniera sospetta. Il ragazzo ha capito di aver attirato l'attenzione dei militari ed è immediatamente salito in sella alla bicicletta che aveva con sè e si è dato alla fuga.

Tuttavia è stato raggiunto di lì a poco e dopo essersi visto sbarrare la strada ha scagliato la bici addosso agli uomini dell'Arma: un carabiniere è stato colpito e ferito in modo lieve. Bloccato dopo un ulteriore breve inseguimento, il ragazzo è stato identificato in un 19enne di nazionalità albanese senza fissa dimora.

La perquisizione ha confermato immediatamente i sospetti: il giovane aveva con sè quasi 30 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronti per lo spaccio, nonchè la somma contante di € 750.

Il 19enne è stato dichiarato in arresto per il reato di possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni pubblico ufficiale e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere giudicato con rito direttissimo questa mattina.