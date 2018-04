Spaccio di hashish a Villa Trenti, clandestino in manette

Nei giorni scorsi il parco di Villa Trenti, a Vignola, è stato teatro di un nuovo arresto per spaccio, a fronte di un fenomeno non certo inusuale per l'area verde di via Costa. Sono stati i Carabinieri della tenenza vignolese a sorprendere due stranieri nell'atto di cedere e acquistare sostanza stupefacente, che dopo il controllo è risultata essere hashish.

E' così finito in manette un pusher di nazionalità tunisina, 33enne, già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio. Ora saranno avviate le pratiche per chiedere la sua espulsione. Segnalato alla Prefettura il compratore, un cittadino marocchino.