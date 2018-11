Vignola, 21enne in manette per spaccio di cocaina

Nella tarda serata di ieri - erano circa le 23.30 - i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno sorpreso due giovani intenti a scambiarsi droga e denaro lungo viale Vittorio Veneto. I militari sono prontamente intervenuti e hanno bloccato il pusher, identificandolo poi in un 21enne di origine marocchina, regolarmente residente in paese e pregiudicato. Questi aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un coetaneo di nazionalità albanese, che è stato segnalato alla Prefettura.

La perquisizione a carico del giovane magrebino ha permesso di sequestrare un altro quantitativo (non elevato) della stessa sostanza stupefacente e anche il materiale per il confezionamento delle dosi. Il 21enne è quindi stato tratto in arresto e ha trascorso il resto della notte in caserma, in attesa del processo per direttissima.