Zona Tempio, spacciatori in cabrio inseguiti e arrestati dalla Polizia

Nel primo pomeriggio di ieri la segnalazione di un cittadino ha messo in allarme la Polizia di Stato per la presenza di sospetti spacciatori in zona Tempio. Il residente ha infatti comunicato che due stranieri si aggiravano a bordo di una vistosa Bmw Serie 3 cabrio e consegnavano droga ai clienti dierttamente in strada.

Così, intorno alle 15.30, una pattuglia della Squadra Volante si è portata in zona per verificare ed ha effettivamente intercettato il veicolo segnalato. Alla vista della Polizia il conducente della cabriolet ha accelerato per cercare di evitare il controllo, ma i poliziotti lo hanno bloccato dopo un inseguimento breve e senza danni.

A bordo dell’auto sono stati identificati due tunisini, rispettivamente di 31 e 23 anni, che a seguito di controllo sono stati trovati in possesso di 250 grammi di eroina e pertanto tratti in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposta a sequestro anche l’autovettura utilizzata.