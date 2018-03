Due spacciatori pendolari in manette, eroina nascosta in un panino

Sono finiti in manette ieri due cittadini tunisini di appena vent'anni, entrambi clandestini e dediti allo spaccio di droga. I due sono stati pizzicati dai Carabinieri di Carpi nell'area del parco delle Rimembranze. Dal controllo è emerso che i due avevano con sè alcuni grammi di droga suddivisa in dosi, motivo per cui i militari hanno deciso di perquisire la loro abitazione. Per farlo si sono dovuti spingere fino a Modena, in via Della Cella, dove i due effettivamente risiedevano.

All'interno dell'appartamento che i due avevano in uso sono spuntati diversi grammi di stupefacente, per complessivi 13 grammi di hashish e 15 di eroina. Quest'ultima era curiosamente stata nascosta all'interno di un panino, una normale rosetta tagliata a metà e "farcita". In più sono stati sequestrati telefoni, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante. Per i due si sono aperte le porte del carcere in attesa di processo.