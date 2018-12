Spacciatore di hashish fermato a tarda sera ai Giardini Ducali

Erano circa le 23 di ieri sera quando una pattuglia del Radiomobile si è imbattuta in un evidente spisodio si spaccio: i carabinieri hanno infatti sorpreso due stranieri intenti a scambiarsi furtivamente qualcosa all'interno dei Giardini Ducali. I militari intervenuti hanno appurato che un cittadino pakistano aveva appena acquistato due grammi di hashish da un 49enne marocchino. Il nordafricano è stato perquisito e trovato in possesso di altri 25 grammi della stessa sostanza e di 800 euro, verosimilmente guadagnati in modo illecito.

L'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato tratto in attesto per la flagranza del reato di spaccio e accompagnato in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Segnalato invece alla prefettura il giovane pakistano.