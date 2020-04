Spaccio di cocaina, fermati due stranieri e sequestrati 250 grammi

In questo periodo di isolamento forzato, ogni spostamento risulta più evidente e facilmente tracciabile: non a caso i Carabinieri di Modena hanno già messo a segno alcuni arresti ai danni si spacciatori di droga proprio grazie all'intenso viavai notato nelle loro abitazioni o nei luoghi di spaccio. E' accaduto anche lo scorso 3 aprile, quando i militari hanno individuato movimenti sospetti verso un appartamento alla periferia di Modena, nella zona di via Nonantolana.

Gli uomini dell'Arma hanno fatto quindi irruzione nell'appartamento in uso ad un 37enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, rinvenendo e sequestrando cocaina per un totale di circa 250 grammi, nonchè la somma di euro 3800, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il magrebino aveva in casa anche strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nordafricano è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di dpaccio. Dopo un'indagine serrata, nelle ore successive è stato individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria anche un complice, un 28enne connazionale, accusato dello stesso reato.