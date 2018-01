Parco Novi Sad, arrestato altri due spacciatori. Fermati clienti minorenni

Stretto nella morsa dei controlli quotidiani delle forze dell'ordine da ormai due settimane, il parco Novi Sad continua a confermarsi una piazza molto attiva per gli spacciatori locali. Pur "disturbati" dalla presenza di agenti e militari, i pusher persistono tuttavia nel frequentare il parco, un nodo strategico per intercettare soprattutto gli studenti, che a migliaia transitano per quella zona attigua a diverse scuole a alla stazione delle autocorriere che collega tutta la provincia.

A confermarlo sono i continui arresti e i sequestri di droga. Anche nella giornata di ieri i Carabinieri - durante un pattugliamento con uomini in borghese e unità cinofila - hanno bloccato e portato in cella un tunisino di 30 anni dopo che aveva perfezionato una vendita. Il nordafricano aveva appena ceduto due dosi di hashish a due ragazzi minorenni e aveva con sè ancora 16 grammi della stessa sostanza.

I due ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura e con loro altri quattro giovani, due italiani e due stranieri, trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana per uso personale. Denunciati invece per violazione delle norme sul soggiorno tre stranieri, un nigeriano, un marocchino e un indiano.

Anche la Polizia di Stato ha messo a segno un arresto nell'area del Novi Sad. Questa volta è finito in manette un nigeriano di 31 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio. Occultati all’interno della biancheria intima dello straniero, sono stati rinvenuti 6 involucri contenenti complessivamente grammi 1,3 di eroina, pronti per lo spaccio, e grammi 10,4 di marijuana essiccata. Il nigeriano, irregolare sul territorio italiano, annovera a proprio carico precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e la persona.