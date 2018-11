Spacciatore del parco XXII Aprile inseguito e arrestato sul cavalcavia

Anche ieri sera uno straniero è stato tratto in arresto per l'attività di spaccio di droga al parco XXII Aprile. Sono stati i Carabinieri del Radiomobile a notare lo scambio di sostanza tra uno straniero di colore e un acquirente, a sua volta straniero. Il pusher, vistosi scoperto, ha cercato di darsi alla fuga e si è lanciato di corsa lungo via Attiraglio e poi sulla rampa del cavalcavia Mazzoni: i militari sono però stati più veloci di lui e dopo un inseguimento durato una manciata di minuti lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Lo spacciatore è stato identificato in un 22enne di nazionalità nigeriana, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto alle forze di polizia. Per lui sono scattate le manette pr il reato di spaccio in flagrante, dal momento che aveva ceduto alcune dosi di cocaina. Il cliente era un cittadino rumeno di 35 anni, che è stato segnalato alla Prefettura.