Due carabinieri fuori servizio incastrano nuovamente uno spacciatore al parco

L'attività di spaccio presso il parco XXII Aprile è una costante talmente certa che in più occasioni sono state addirittura le forze dell'ordine fuori servizio a permettere la cattura degli spacciatori, transitando come privati cittadini nell'area verde accanto a viale Gramsci. E' successo anche la scorsa notte intorno alla mezza, quando due carabinieri stavano rientrando da una serata passata fuori e sono transitati nel parco per raggiungere gli alloggi alle spalle del Comando di via Pico, imbattendosi in una cessione di stupefacente.

E' così finito in manette per spaccio in flagrante un cittadino nigeriano di 26 anni, in Italia senza fissa dimora ma già noto alla giustizia. Il ragazzo aveva appena ceduto due dosi di cocaina ad altrettanti giovani modenesi, che sono stati segnalati alla Prefettura. Sequestrati anche 150 euro frutto dell'attività illecita. Oggi il processo per direttissima.