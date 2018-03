Spacciatore a soli 16 anni, un arresto e quattro denunce in zona parco Novi Sad

In aggiunta agli ordinari servizi di controllo del territorio, nella giornata di ieri la Squadra Volante, con l’ausilio del Nucleo Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha effettuato nella zona del Parco Novi Sad gli ennesimi controlli a tappeto. Complessivamente sono state identificate 87 persone, di cui 48 di nazionalità straniera, sono stati controllati 75 veicoli e sottoposte a verifiche 2 attività commerciali (un bar e una sala scommesse), estese agli avventori.

Un tunisino di anni 28, clandestino sul territorio nazionale, rintracciato all’interno di un bar di viale Cittadella, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo straniero aveva con sè 30 grammi di cocaina, 13,8 grammi di hashish, un bilancino elettronico e la somma in contanti pari a 520 euro.

Altri due tunisini che si trovavano in sua compagnia, rispettivamente di anni 21 e 34, sono stati denunciati in stato di libertà, l’uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l’altro per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Un quarto tunisino, classe 1983, irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito all’autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Anche la Squadra Mobile ha operato nella zona, ormai monitorata quotidianamente da almeno due mesi. Gli investigatori della Narcotici si sono mossi sulle tracce di un giovanissimo spacciatore, fermato per un controllo in via Fabriani. Il 16enne tunisino, irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di 2,1 grammi di cocaina e di 35,7 grammi di hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette e nelle tasche del giubbotto. La droga, insieme a due telefoni cellulari e alla somma di 710 euro suddivisa in banconote di vario taglio, è stata sottoposta a sequestro.