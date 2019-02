Spaccio in piazza Martiri, 21enne in manette durante un controllo

Nella mattinata di ieri la Polizia di Carpi ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 21 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno proceduto al controllo dello straniero, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, il quale con atteggiamento sospetto stazionava in piazza Martiri.

Il 21enne aveva con sè 15 dosi di marijuana e 3 di cocaina, per un peso complessivo di 17,5 grammi, oltre alla somma di 734 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Il giovane, clandestino e pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia e trattenuto in attesa del processo con rito direttissimo.

Il 21enne, qualche giorno fa, era stato deferito all’Autorità Giudiziaria, proprio dagli agenti del Commissariato di P.S. di Carpi, per un furto commesso nel dicembre scorso presso il circolo anziani “Gorizia” di Carpi. Nella circostanza, dopo essere entrato nei locali, forzando la porta d’ingresso, aveva sottratto la somma di 350 € dal registratore di cassa.