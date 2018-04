Cassonetto dell'umido come deposito per la droga, spacciatore in arresto

Che la droga venga nascosta in punti strategici per non essere sempre trasportata dagli spacciatori ed evitare così guai con la legge non è certo una novità. Singolare però che il nascondiglio sia un cassonetto dell'immondizia. E' proprio lì, in un bidone marrone per la raccolta dei rifiuti organici, che i Carabinieri hanno sequestrato ieri un panetti di hashish dal peso di 200 grammi.

E' accaduto in serata lungo strada San Faustino a Modena, accanto ad un condominio i cui residenti avevano notato un viavai sospetto proprio accanto ai bidoni del pattume. I militari intervenuti sul posto hanno verificato che nel contenitore dell'umido si trovava effettivamente della sostanza stupefacente e hanno deciso di appostarsi e attendere.

Intorno alle 20 uno straniero si è avvicinato al bidone, lo ha aperto e ha prelevato la droga, evidentemente sapendo bene cosa e dove cercare. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato il giovane - un 23enne tunisino pregiudicato e senza fissa dimora - che è poi stato tratto in arresto. Con sè aveva anche 1,5 grammi di eroina.