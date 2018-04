Hashish in auto e in soffitta, grossista e spacciatore in manette alla Crocetta

Sul taccuino dei militari del Nucleo Investigativo di Modena era finito da qualche tempo un cittadino marocchino regolarmente residente insieme alla moglie in un condominio in zona Crocetta. Il nordafricano 38enne era sospettato di condurre un'attività di spaccio ben articolata, motivo per cui i Carabinieri hanno effettuato diversi appostamenti sotto la sua abitazione, ritenuta il fulcro dei traffici illeciti. Ieri a metà mattina l'uomo è stato visto scendere di casa in ciabatte e raggiungere il furgone di una ditta di termoidraulica che era appena arrivato sotto la sua abitazione: dopo un breve colloquio lo straniero è sceso ed è ritornato a casa.

A quel punto i militari hanno seguito il furgone e lo hanno bloccato a poca distanza dal luogo dell'incontro, scoprendo che il conducente - un 37enne italiano residente a Serramazzoni - aveva con sè alcune dosi di cocaina e di hashish, rispettivamente 37 e 87 grammi, appena acquistate.

Contemporaneamente altri uomini dell'Arma hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno iniziato la perquisizione dell'alloggio e la perquisizione del marocchino, che nella giacca aveva diverso denaro contante, presumibilmente appena incassato dall'acquirente. I Carabinieri non hanno tralasciato nessun dettaglio e hanno perquisito ogni stanza e le due auto di proprietà della coppia. E' stato grazie alle verifiche incrociate circa i locali a disposizione dei condomini che si è arrivati ad individuare una soffitta in uso alla coppia, all'interno della quale è emersa una grossa quantità di stupefacente.

Nascosti in due borsoni, infatti, vi erano circa 4,7 chili di hashish in involucri di diverso peso e verosimilmente di diversa provenienza e qualità. Gli investigatori hanno poi trovato la chiave di una terza automobile, una Toyota intestata ad un prestanome, che è stata poi individuata in una via nei pressi del condominio. A bordo del mezzo c'erano altri 6 chili di hashish, alcuni dei quali in ovuli.

Il marocchino è così finito in manette per detenzione ai fini di spaccio: su di lui pesa il sospetto di un'attività di grossista e sono in corso indagini per portare alla luce i suoi contatti e i canali seguiti dalla droga per giungere sul nostro territorio. Meglio non è andata però all'italiano. Il 37enne non è stato infatti scagionato come "semplice" acquirente: i Carabinieri ritengono infatti che l'uomo acquistasse precise quantità per poi rivenderle a sua volta, come testimoniato da un una lista trovata in suo possesso con i nomi di alcuni creditori. Anche per lui sono scattate le manette.

