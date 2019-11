Spaccio in centro storico, arrestati due giovani dopo un tentativo di fuga

Ieri intorno alle 18 i Carabinieri del Radiomobile di Modena e i colleghi in borghese del Reparto Operativo hanno messo in campo un controllo mirato in una zona del centro storico già nota per problemi di spaccio e degrado. Si tratta di vicolo Caselline, una piccola strada che mette in collegamento Piazza Matteotti e via Ganaceto, offrendo un comodo rifugio a chi desidera passare inosservato pur a due passi dalla Ghirlandina.

Le segnalazioni relative a sospette attività di spaccio hanno permesso ai militari di svolgere accertamenti ed individuare ieri sera due giovani sospetti. I due ragazzi, non appena hanno visto arrivare gli uomini in divisa, si sono dati alla fuga per le vie del centro, ma in breve tempo sono stati raggiunti e bloccati.

I due avevano in tasca diverse dosi di stupefacente, evidentemente destinate allo spaccio: 9 grammi di cocaina, 17 di hashish e 2 di marijuana, accompagnati da un bilancino di precisione.

I giovani pusher hanno anche fornito identità false ai carabinieri, ma entrambi erano già noti per altri precedenti e sono quindi stati identificati: si tratta di un 18enne tunisino di un 23enne libico, entrambi in Italia senza fissa dimora. Per loro sono scattate le manette.