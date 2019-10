Sassuolo, spacciatore arrestato dopo una cessione di cocaina

Ieri i militari dell'Aliquota Operativa dei Carabinieri di Sassuolo sono riusciti ad individuare e arrestare uno spacciatore. La pattuglia dell'Arma ha infatti notato il conciliabolo sospetto fra due stranieri ed è intervenuta, scoprendo che i due si erano appena scambiati una dose di cocaina in cambio di denaro. Lo spacciatore è stato identificato in un sessantenne marocchino, mentre l'assuntore in un connnazionale più giovane, che è stato segnalato alla Prefettura.

I Carabinieri hanno quindi perquisito anche l'abitazione del nordafricano, scoprendo che nascondeva altra sostanza stupefacente, sia suddivisa in dosi, sia ancora "in sasso", per un peso complessivo di 90 grammi. Lo straniero è stato arrestato e condotto direttamente al carcere di Sant'Anna in attesa della convalida.