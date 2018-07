Spaccio nelle Terre di Castelli, arrestate due donne per traffico di cocaina

Le indagini sull'attività di spaccio di droga nei territori intorno a Vignola hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo a individuare due straniere residenti nella vicina Bazzano (BO), sospettati appunto di smerciare sostanze stupefacenti nella zona delle Terre di Castelli. E' scatta la perquisizione domiciliare a carico delle due marocchine, rispettivamente di 48 e 34 anni, che ha confermato i sospetti, permettendo di sequestrare poco meno di 70 grammi di cocaina.

Nell'abitazione delle due straniere c'erano anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, che sono stati sequestrati al pari di una cospicua cifra in contanti frutto dell'attività illecita. Le due magrebine sono stati tratti in arresto e portati in cella in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.