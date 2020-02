Spaccio. Ancora un arresto nel "angolo del crack" di viale Mazzoni

Ieri pomeriggio le forze dell'ordine hanno presidiato le zone a più alta frequenza di spaccio, quella attigua alla stazione e quella intorno al parco XXII Aprile. Un classico controllo integrato che ha visto schierati vari reparti della Polizia, insieme alla Guardia di Finanza con l'unità cinofila e alla Municipale, e che ha portato all'arresto di uno spacciatore.

In manette è finito un 27enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente italiano.

Va notato come l'arresto sia avvenuto esattamente nello stesso punto in cui altri due pusher nigeriani erano stati bloccati il 4 febbraio, sempre in un'operazione congiunta di Polizia e vigili.

Anche in quel caso era stato sequestrato crack, un derivato della cocaina che sta riconquistando la piazza modenese e che viene venduto evidentemente da un'organizzazione collaudata che opera in un punto strategico. E che, soprattutto, continua ad operare imperterrita, incurante degli arresti che avvengono con cadenza settimanale a carico dei "manovali" dello spaccio.