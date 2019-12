Spaccio in zona Manifattura Tabacchi, un arresto e due denunce

Un altro successo contro lo spaccio di droga nel segno della collaborazione interforze. Ieri pomeriggio, infatti, è stato messo a segno un arresto e un importante sequestro di hashish grazie ad uno dei dispositivi di "controllo integrato del territorio", che ha visto impegnati i militari della Compagnia Carabinieri di Modena insieme al Nucleo Problematiche del Territorio della Municipale e all'unità cinofila della Guardia di Finanza. Una sinergia che ha consentito di impiegare un numero importante di uomini per una verifica a teppeto di alcune aree, quelle più note per il fenomeno dello smercio di droga, nei dintorni della stazione ferroviaria.

E' stato di fronte dell'ex Manifattura Tabacchi, intorno alla ciminiera, che verso le 16 le forze dell'ordine hanno individuato un giovane straniero sospetto: bloccato per un controllo, il ragazzo è stato scoperto in possesso di una notevole quantità di droga nascosta nella giacca e in parte anche in un calzino. Circa un chilo di hashish, suddiviso in panetti e marchiato un uno simbolo particolare per contraddistinguere una determinata qualità e provenienza, ovviamente nota soltanto nell'ambiente dei trafficanti.

Il 21enne marocchino, irregolare e già noto, aveva con sè anche un coltello a serramanico usato per tagliare la sostanza: per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio ed è stato accompagnato in cella.

Nel corso della stessa operazione, sempre nella zona del centro storico, militari e vigili hanno sottoposto ad un controllo anche due 20enni di nazionalità tunisina regolarmente domiciliati in città. I sospetti nei loro confronti sono stati confermati dal fatto che entrambi fossero in possesso di banconote di piccolo taglio, per un totale di circa 2.000 euro a testa. Una cifra non giustificata e per le forze dell'ordine un chiaro segno dell'attività di spaccio. I due - trovati in possesso anche di spray urticante per difesa personale - sono stati denunciati a piede libero.