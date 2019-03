Cercano di fuggire in auto ad un controllo, due giovanissimi arrestati per droga

Ieri sera a Medolla, i militari della Stazione Carabinieri hanno arrestato due giovanissimi, un maggiorenne di San Felice sul Panaro ed un minorenne di Medolla. I due si trovavano a bordo di un'auto guidata dal maggiorenne, il quale ha cercato di sottrarsi al controllo da parte dell'Arma: la fuga è durata poco e i due sono stati raggiunti e fermati.

Motivo di tanta fretta era il carico "stupefacente" trovato a bordo dell'auto, vale a dire circa un etto e mezzo di marijuana. Perquisizioni più approfondite anche presso le abitazioni hanno permesso di rinvenire bilancini, materiale per confezionare le dosi e telefoni cellulari: "l'armamentario" classico che ha fatto scattare l'arresto per detenzione ai fini di spaccio. I due si trovano ora in carcere

Secondo i Carabinieri la droga era certamente destinata a rifornire gli studenti del paese e di quelli limitrofi.