Droga, spacciatore arrestato lungo la Nazionale per Carpi

Ieri i Carabnieri di Modena sono riusciti a incastrare uno spacciatore: si tratta do un 34enne modenese, tratto in arresto dopo un controllo avvenuto lungo strada Nazionalale per Carpi. Il pusher aveva con sè diverse dosi di tre differenti sostanze: hashish, marijuana e cocaina, per un peso complessivo di oltre 40 grammi. La perquisizion , estesa anche all’abitazione, ha permesso ai militari di recuperare e sequestrare un bilancino di precisione e altro materiale di confezionamento. Il 34enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio e attenderà in cella il processo per direttissima.