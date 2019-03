Spaccio tra la stazione il Novi Sad, pusher in manette dopo un inseguimento

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Municipale hanno svolto uno dei consueti servizi congiunti di pattugliamento delle zone più "calde" dello spaccio, nei parchi, nell'area di viale Gramsci e della stazione ferroviaria. L'operazione ha permesso di idndividuare e successivamente arrestare uno spacciatore di marijuana. Gli agenti hanno infatti notato lo straniero, un 32enne nigeriano già conosciuto alle Forze dell’ordine, nei pressi della Stazione ferroviaria e hanno deciso di tenere sotto controllo i suoi spostamenti.

Così dopo aver ricevuto una telefonata, il nigeriano si è diretto in via Nicolò dell’Abate, dove in cambio di denaro ha ceduto un pacchetto a due giovani, che si sono poi allontanati. Lo spacciatore si è diretto quindi verso il parco Novi Sad, dove gli agenti hanno potuto assistere a ben cinque cessioni di stupefacente. Lo straniero si è però accordo della presenza della Polizia e si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta in direzione di via Berengario: nei pressi dell’ingresso dell’università ha abbandonato il suo mezzo e ha fatto dietro front, correndo di nuovo verso il centro del parco.

Gli agenti lo hanno inseguito e raggiunro e, con non poca fatica, sono riusciti ad ammanettarlo dopo una colluttazione. Il nigeriano è stato trovato in possesso di 54 grammi di marijuana, della somma di 165 euro in banconote di vario taglio e di due telefoni cellulari. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I vari episodi di spaccio sono stati documentati anche dalle riprese delle telecamere di video sorveglianza cittadina. Il 32enne è stato poi accompagnato in Questura ed trattenuto, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo direttissimo.