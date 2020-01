Spaccio al Novi Sad e in zona viale Gramsci, due arresti dei Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della compagnia di Modena, nel corso di un controllo effettuato al parco Novi Sad nel pomeriggio, si sono imbattuti nell'ennesimo episodio di spaccio. In quella circostanza un ventenne tunisino senza fissa dimora, conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 4 g di cocaina e 11 di hashish oltre ad un coltello a serramanico. Portato in cella è poi stato processato per direttissima.

Sempre in tema di spaccio, i militari hanno rintracciato e portato in carcere un giovane nigeriano in esecuzione di misura cautelare. Lo straniero era già stato arrestato due volte per il reato di spaccio, una nel mese di aprile e l’altra a novembre dello scorso anno ma, nonostante il divieto di dimora inflittogli continuava a gravitare nel territorio di Viale Gramsci e Parco XXII aprile.

Ed è proprio lì che i carabinieri della sezione operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena lo hanno trovato e tratto in arresto per aver violato la prescrizione del giudice.