Al parco Novi Sad arriva anche la Finanza, arresto e sequestri di droga

Nella staffetta fra le forze dell'ordine per il presidio del parco Novi Sad di Modena - come concordato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura - è toccato alla Guardia di Finanza svolgere il presidio dell'area verde "colonizzata" dagli spacciatori. Nel periodo che va da 15 al 20 gennaio, anche facendo ricorso alle due unità cinofile ed ai finanzieri appartenenti all’aliquota “Baschi Verdi” in forza al Gruppo di Modena, sono stati identificati numerosi soggetti tra i quali un cittadino nigeriano irregolare sul territorio dello Stato in quanto sprovvisto del rinnovo del permesso di soggiorno e 3 extracomunitari trovati in possesso di sostanza stupefacente

Uno di essi, un cittadino gambiano con precedenti penali, è stato tratto in arresto. Sprovvisto dei documenti di riconoscimento, nel corso del controllo ha dapprima tentato la fuga e poi ha aggredito gli operatori. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un pacchetto, contenente marijuana, nascosto nella fodera interna del giubbotto, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. Tenuto conto delle circostanze - e di un altro arresto avvenuto nei giorni precedenti - i militari hanno proceduto all’arresto del soggetto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravati e proceduto al sequestro della sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato condotto il giorno successivo dinanzi al locale Tribunale e sottoposto a giudizio per direttissima, all’esito del quale il Giudice ha convalidato gli atti disponendo la confisca dello stupefacente sequestrato, nonché l’obbligo di dimora nei confronti del cittadino gambiano.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono state sottoposte a sequestro numerose dosi di marijuana, alcune delle quali sotterrate nelle aiuole del Parco Novi Sad e rinvenute grazie al fiuto del cane Thor. Le unità cinofile del Corpo, sono state messe a disposizione anche della Polizia Municipale per essere utilizzate nell’ambito di analoghi controlli svolti da quest’ultima nell’ambito del dispositivo di contrasto coordinato in sede di Comitato Provinciale.