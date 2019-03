Spaccio di hashish, 30enne in manette al parco Carrobio di Massa

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri di Finale Emilia hanno sorpreso un uomo in possesso di droga all'interno del parco Carrobio, l'area verde accanto al castello di Massa Finalese. Il 30enne, originario della Campania ma residente a Finale, aveva con sè 3 grammi di hashish, probabilmente destinati ad un cliente.

Una deduzione resa più forte dalla perquisizione dell'abitazione del giovane che ne è seguita: nell'appartamento sono stati trovati altri 40 grammi della stessa sostanza, insieme a tutto il materiale per confezionare le dosi. Il 30enne è quindi stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle celle della caserma in attesa del processo direttissimo.