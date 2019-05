Droga sotto le panchine, due spacciaori in manette al parco Pertini

Come ormai noto a molti modenesi, quella sottile striscia di verde racchiusa tra viale Fabrizi e viale Martiri - da alcuni anni ribattezzata parco Pertini - è meta quotidiana non solo di senzatetto e sbandati, ma anche di spacciatori di droga. L'ennesima conferma è arrivata ieri intorno alle 19, quando una pattuglia della Volante è transitata attraverso il parco, notando i movimenti sospetti di due uomini di colore. Gli stranieri, come poi appurato, stavano infatti nascondendo sotto le panchine in pietra e fra i cespugli circostanti alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti.

I poliziotti sono intervenuti bloccando i due, che sono stati identificati in un 29enne ghanese e in un 32enne nigeriano, quest'ultimo clandestino sul territorio nazionale. Nel complesso sono stati sequestrati 20 grammi di droga tra hashish e marijuana, insieme ai telefoni cellulari dei due e a 140 euro in contanti che il più giovane aveva con sè.