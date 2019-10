Spaccio al parco XXII Aprile, arrestati due giovani

I controlli dei Carabinieri nel parco che affaccia su via Attiraglio continuano a tradursi in arresti a carico dei giovani di origine nigeriana che presidiano 24 ore su 24 la zona per concludere i loro affari. Una mole di arresti che assume proporzioni inquietanti, senza che finora siano subentrate misure realmente in grado di debellare lo spaccio.

Giovedì scorso gli uomini del Radiomobile hanno individuato due ragazzi di colore che sono stati identificati e perquisiti. I due nigeriani, entrambi 23enni, avevano nelle tasche tre dosi di eroina e due di marijuana, oltre a 125 euro in contanti che con ogni probabilità erano il frutto delle trattative concluse poco prima con i clienti.

Per loro è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e il trasferimento nelle celle di sicurezza del Comando dell'Arma.