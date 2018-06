Spaccio in pieno centro storico, pusher-ciclista fermato dalla Volante

Erano circa le 15.30 di ieri quando la pattuglia della Volante incaricata di coprire la zona del centro storico ha notato due stranieri sospetti nella parte più nascosta di piazza Matteotti, quello stretto passaggio pedonale situato dietro la chiesa di San Giovanni Battista che conduce in vicolo Caselline. Un nordafricano in bicicletta ha avvicinato un altro giovane e i due si sono scambiati rapidamente qualcosa: i poliziotti sono intervenuti e li hanno bloccati entrambi.

Uno dei due ha gettato a terra un involucro e ha tentato la fuga in bici, ma è stato bloccato dopo pochi metri. Il marocchino, un 30enne irregolare e con precedenti, aveva con sè 32 grammi di hashish e ne aveva ceduti ad un connazionale più giovane altri 2,8, dietro corrispettivo di appena 5 euro.

Vista la flagranza di reato, il 30enne è stato tratto in arresto e condotto direttamente in carcere in attesa delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria.