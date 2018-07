Viale Fabrizi, spacciatore in manette dopo aver colpito con un pugno un carabiniere

La scorsa notte una pattuglia dell'Arma ha notato una scena purtroppo abbastanza abituale nel parco Pertini, dove uno straniero è stato visto cedere una dose di stupefacente ad un acquirente italiano. Il compratore, un 39enne modenese segnalato poi alla Prefettura, è stato fermato e trovato in possesso di un involucro con un grammo di cocaina.

Quando i militari hanno approcciato lo spacciatore per identificarlo e perquisirlo, invece, questi si è dimostrato di ben altro avviso e ha cercato di darsi alla fuga. I due carabinieri lo hanno braccato e lo straniero non ha esitato a colpirne uno con un pugno al volto, fallendo comunque nel suo tentativo di fuga.

Il giovane è stato identificato in un nigeriano di 26 anni, in Italia senza fissa dimora. Con sè non aveva altra droga, ma 240 euro in contanti e tre telefoni cellulari. Trattenuto è arresto in caserma, sarà processato per direttissima.