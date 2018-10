Droga e cellulari rubati. Spacciatore arrestato nuovamente nel parcheggio dell'RNord

È stato fermato e arrestato dalla Polizia municipale di Modena per spaccio di stupefacenti e per ricettazione un cittadino nigeriano sorpreso in flagranza di reato nei pressi del complesso RNord, dove sono pressoché quotidiani i controlli - e le denunce o gli arresti - da parte di tutte le Forze dell’ordine.

Nella prima mattinata di sabato 27 ottobre, durante un sopralluogo in zona, gli agenti del Nucleo Problematiche del territorio e quelli del Quartiere 2, che spesso conducono insieme tali operazioni, hanno notato nel parcheggio del complesso la presenza di un individuo conosciuto perché già arrestato per spaccio ad agosto e lo hanno quindi tenuto d’occhio.

Dopo pochi istanti è avvenuto l’abboccamento con un potenziale cliente sopraggiunto in bicicletta, alcuni rapidi cenni e lo scambio: a questo punto il presunto spacciatore è stato fermato dagli agenti e accompagnato al Comando di via Galilei dove è stato identificato. Il nigeriano, un 32enne sul territorio italiano nell’ambito del programma di protezione internazionale per cui aveva le procedure in corso, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina per complessivi 3 grammi, che cercava di nascondere nella manica del maglione.

L’uomo aveva anche 200 euro in banconote da 20 euro e diversi telefoni cellulari: di uno di questi la Municipale, tramite l’app installata, è già potuta risalire al proprietario che ne aveva denunciato il furto e al quale potrà essere restituito. È infatti importante denunciare sempre il furto o lo smarrimento, anche quando si tratta di un telefono cellulare. Proprio grazie alla denuncia di furto che i proprietari avevano presentato, nei confronti dello spacciatore è potuta scattare anche l’accusa di ricettazione che ne aggraverà la posizione, mentre già nei mesi scorsi la Municipale aveva segnalato la condanna già emessa a suo carico alla prefettura della città a cui ha presentato richiesta di protezione internazionale.