Spaccio, secondo arresto in due giorni in piazza Tien An Men

All'indomani della denuncia di un marocchino che aveva con sè alcuni grammi di hashish, i Carabinieri di Sassuolo sono tornati in piazza Tien an Meno per un nuovo controllo pomeridiano. Una scelta azzeccata, dal momento che un altro straniero è stato sorpreso durante una compravendita di droga, confermando la piazza prossima alla stazione uno dei luoghi abituali si spaccio di stupefacenti in città.

In questo caso il pusher, un nordafricano di 28 anni, non se l'è cavata con una denuncia a piede libero, ma è finito in manette. Gli uomini dell'arma hanno sequestrato un panetto da 200 grammi di hashish che aveva con sè.