Droga, ancora un arresto a Sassuolo: 38enne in manette

Nuova operazione di contrasto agli stupefacenti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, che sottolinea il deciso giro di vite che negli ultimi mesi l'Arma sta attuando nel distretto ceramico. Il 18 maggio, in tarda serata, i militari del Radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino italiano 38enne, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato fermato in strada e perquisiti, poi, come di prassi, è stata controllata anche la sua abitazione. Sono così stati sequestrati oltre 240 grammi tra hashish e marjuana, materiale per il confezionamento e 450 € provento dell’attività di spaccio.