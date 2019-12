Spaccio nel centro di Sassuolo, straniero in manette

Continuano i servizi per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari della compagnia Carabinieri di Sassuolo. Ieri sera i carabinieri del Radiomobile, durante un servizio di controllo, hanno notato un andirivieni di giovani in una via del centro e hanno focalizzato la loro attenzione sui loro movimenti. Poco dopo hanno notato che un ragazzo aveva acquistato quello che verosimilmente poteva essere dello stupefacente e sono immediatamente intervenuti.

L'acquirente aveva in effetti con sè 3 grammi di hashish appena comprati da uno spacciatore, che è stato a sua volta raggiunto e bloccato. Il magrebino è stato perquisito e trovato in possesso dei soldi provento della vndita, nonchè di altri tre dosi di cocaina. Si è proceduto all’arresto del pusher, poi trattenuto in cella fino alla direttissima, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Modena.