Savignano, spacciatore in manette in via Tavoni

Nella giornata di ieri i Carabinieri sono riusciti ad intercettare uno spacciatore di droga a Savignano sul Panaro. L'uomo, un 45enne tunisino, è stato sorpreso proprio mentre stava cedendo ad un cliente una dose di cocaina. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di altre 7 dosi di hashish, di involucri per il confezionamento e di sostanza da taglio. Per lui sono scattate le manette e il processo per direttissima.