Studente del Convitto sorpreso a spacciare, controlli a tappeto con i cani

Dopo i controlli svolti a Modena - che hanno permesso di sequestrare droga all'interno dell'Ipsia Corni - anche Carpi è stata teatro di controlli mirati a prevenire e contrastare il consumo di droga tra gli studenti degli istituti superiori cittadini. Una ventina di uomini dell'Arma di Carpi, con il supporto dell’Unità Cinofila, hanno eseguito accertamenti nella zona di viale Peruzzi, snodo cruciale per i giovani: un'operazione concordata anche con i dirigenti scolastici, ben consci del fenomeno all'interno dei propri istituti, dove il consumo di marijuana (in particolare) non è certo un tabù.

Le perquisizioni dei Carabinieri hanno permesso di incastrare un giovane che era al tempo stesso studente e spacciatore. Il ragazzo, un 28enne di origine albanese, è stato fermato nei pressi dell'autostazione e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. I militari hanno appurato che il giovane risiedeva presso una delle stanze del Convitto Nazareno, l'istituto di formazione alberghiera gestito dalla Diocesi di Carpi.

La perquisizione è quindi stata estesa alla sua stanza, dove i cani antidroga hanno fiutato un altro involucro di cannabis, per un totale sequestrato pari a 40 grammi. Alla luce di queste prove il 28enne è stato tratto in arresto e condotto in cella in attesa del processo per direttissima. Con lui anche un giovane nigeriano, fermato sempre dall'Arma nel parco delle Rimembranze con diverse dosi di marijuana.